В Приморье мужчина лишился пальца во время ремонта дома Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Спасскую городскую больницу поступил пациент с тяжелой травмой кисти, полученной при ремонте дома. Мужчина использовал ручную циркулярную пилу без защитного кожуха. В какой-то момент он попытался перехватить деревянную заготовку левой рукой, чтобы удобнее зафиксировать деталь, но работающая пила выскользнула и серьезно повредила пальцы левой кисти. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Дежурный травматолог-ортопед Борис Клименков экстренно провел сложную реконструктивную операцию, стараясь максимально сохранить функцию кисти. Однако, к сожалению, из-за тяжести травмы один из пальцев восстановлению не подлежал. Сейчас состояние пациента стабилизировано, он продолжает лечение в стационаре. Врачи отмечают, что травма могла быть еще серьезнее, если бы мужчина не обратился за помощью своевременно.

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