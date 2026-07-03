На Чукотке археологи впервые изучат древний поселок на острове Идлидля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотку отправляется археологическая экспедиция для обследования современного состояния объектов культурного наследия. Заказчиком работ выступил окружной Комитет по охране объектов культурного наследия. Самый труднодоступный объект - историко-культурный комплекс «Илитлен (Идлидля)», датированный V-XV веками. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Он расположен на маленьком одноименном островке в 9 километрах от села Нешкан и включает древнеэскимосский поселок с землянками и могильник. В последний раз комплекс исследовали в 1963 году под руководством Николая Дикова.

После Дикова остров не изучали археологи. Теперь, при благоприятной погоде, современное состояние объекта обследует экспедиция под руководством Кирилла Днепровского, который работает на Чукотке уже 35 лет и защитил докторскую по материалам археологического комплекса Эквен. В планах не только осмотр древних землянок, построенных из китовых костей и плавника, но и фиксация всех объектов с помощью современных приборов, чего не было в 1960-х.

Если экспедиция обнаружит древние инструменты, оружие или украшения, их передадут в фонд Музейного Центра «Наследие Чукотки».

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