В Артеме инспекторы спасли женщину с инсультом во время оформления ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме сотрудники Госавтоинспекции прибыли на улицу Водопьянова для оформления ДТП. Они составляли схему и опрашивали очевидцев, когда рядом с патрульным автомобилем остановилась иномарка. За рулем сидела женщина, которая жестами привлекла внимание полицейских - она задыхалась, держалась за горло, мимика и речь были нарушены, что указывало на признаки инсульта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В салоне находился малолетний ребенок. Оценив ситуацию, стражи порядка мгновенно пересадили женщину с малышом в служебную машину, включили спецсигналы и помчались в Артемовскую городскую больницу.

По пути инспекторы сообщили о происшествии в дежурную часть, а те предупредили врачей. Когда патрульная машина подъехала к приемному покою, медики уже ждали пациентку и сразу приступили к оказанию помощи. Состояние женщины было критическим, и полицейские буквально выиграли для нее драгоценные минуты, без которых последствия могли быть фатальными. Ребенка передали родственникам, которые подъехали чуть позже.

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