В Дальнереченске мужчина хранил настойки из краснокнижных грибов и женьшеня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье перед судом предстанет 57-летний житель Дальнереченска, обвиняемый в незаконном хранении особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России. По версии дознания, мужчина приобрел восемь плодовых тел редкого гриба рядовка мацутакэ и корень женьшеня, после чего изготовил из них спиртосодержащие настойки и хранил их у себя дома. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Осенью 2025 года сотрудники Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю провели обыск и изъяли запрещенные биологические объекты.

Уголовное дело завели по статье, максимальное наказание по которой - до четырех лет лишения свободы. Дело направлено в Дальнереченский районный суд для рассмотрения по существу.

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