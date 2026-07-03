В Приморье спасли пять человек из горящего многоэтажного дома Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 2 июля, на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем загорелся многоквартирный дом. Пожарные прибыли через девять минут после вызова. К моменту их приезда горел мусор в общей ванной комнате на четвертом этаже, а подъезд на четвертом и пятом этажах уже заполнился густым дымом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Звено газодымозащитной службы, используя специальные спасательные устройства, вывело из опасной зоны пять человек, среди которых был один ребенок.

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров - его удалось ликвидировать, не допустив распространения на жилые квартиры. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев погибших и пострадавших нет. Все эвакуированные были переданы медикам для осмотра, но госпитализация никому не потребовалась.

Причина возгорания и нанесенный ущерб сейчас устанавливаются.

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