Во Владивостоке женщина организовала подпольное казино в центре города Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы. По версии следствия, с июня 2024 года женщина, действуя вместе с сообщниками, организовала подпольное казино на Океанском проспекте в центре города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Игровой процесс велся с использованием специального оборудования и интернета, причем деятельность велась вне официальной игорной зоны.

Следственные органы СКР Приморья собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Максимальное наказание - до шести лет лишения свободы со штрафом.

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