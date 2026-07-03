Суд отменил штраф для предпринимателя, продавшего газ подростку в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приморский краевой суд отменил постановление районного суда, которым индивидуальный предприниматель был освобожден от уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности с назначением судебного штрафа. Установлено, что бизнесмен незаконно доверил розничную торговлю несовершеннолетнему сотруднику, который продал баллон с бытовым газом 14-летней девочке. Это привело к гибели ребенка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Районный суд, принимая решение о прекращении дела, учел положительные характеристики обвиняемого, наличие малолетних детей, явку с повинной и возмещение ущерба. Однако краевой суд признал такой подход незаконным. Апелляционная инстанция указала, что смерть несовершеннолетней - это исключительная тяжесть последствий, и ее нельзя нейтрализовать только данными о личности подсудимого. Суд также отметил, что интересы общества и государства в охране жизни и здоровья граждан остались без должного восстановления.

Теперь уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе судей. Предпринимателю грозит более суровое наказание, вплоть до реального лишения свободы.

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