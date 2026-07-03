Владелец сайта из Владивостока заплатит за использование образа кота Матроскина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке суд частично удовлетворил иск известной киностудии к владельцу интернет-сайта и бывшему предпринимателю. Истцы требовали компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак и авторские права на персонажа «Кот Матроскин» из культовых мультфильмов. 13 июня 2023 года на сайте был зафиксирован факт продажи товара с изображением героя мультфильмов, что является нарушением прав интеллектуальной собственности. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ответчик пытался избежать ответственности, заявив, что он передал сайт в частичное управление предпринимателю, на данный момент прекратившему деятельность. Однако суд установил, что он оставался администратором домена, и именно он несет ответственность за содержание сайта. Судья отметил, что частичный доступ к управлению не снимает с владельца ответственности за размещение контрафакта. В итоге требования к предпринимателю были отклонены.

Суд взыскал с владельца сайта 10 тысяч рублей компенсации за товарный знак, а также расходы на госпошлину, почту и фиксацию нарушения - всего около 19 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей плюс 4 тысячи рублей госпошлины он должен выплатить за использование образа кота Матроскина без лицензии. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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