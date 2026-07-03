В Артеме осудили водителя за смертельное ДТП и побег с места аварии

Авария произошла в ноябре 2023 года. Фото: прокуратура Приморья

Суд приговорил жителя Артема к шести годам колонии общего режима за смертельное дорожно-транспортное происшествие, совершенное в нетрезвом виде. Мужчина также лишен прав на 2,5 года и взят под стражу в зале суда. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установлено в суде, в ноябре 2023 года пьяный водитель за рулем легковушки на улице Кирова не справился с управлением – не выбрал безопасную скорость и врезался в автобус. От полученных травм пассажир его автомобиля скончался на месте. Виновник аварии скрылся, свою вину не признал. Прокуратура поддержала обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, и оставлении места происшествия. Приговор пока не вступил в законную силу.

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