Из Приморья на экспорт ушли почти 80 тысяч кубов леса

Основной объем поставок пришелся на Китай Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 79,2 тысячи кубометров лесоматериалов. Весь груз прошел фитосанитарный контроль и получил сертификаты, соответствующие требованиям стран-получателей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Основной объем поставок пришелся на Китай – туда отправили 56,1 тысячи кубов пиломатериалов и 14,4 тысячи кубов деловой древесины, произведенных в Приморском крае. Кроме того, для китайских партнеров оформили партии шпона, щепы, заготовок для карандашей и паркетной доски.

Небольшая партия шпона – 200 кубометров – уехала в Индонезию. Все отгрузки проверили на соответствие фитосанитарным нормам стран-импортеров.

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