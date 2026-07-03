Абитуриенты Приморья отдают предпочтение колледжам

Колледжи региона предлагают обучение по широкому спектру специальностей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые две недели приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования Приморского края поступило 1,2 тысячи заявлений от выпускников школ. В 2026 году для студентов подготовлено почти 130 профессий и специальностей, среди которых наиболее востребованными оказались IT-направление, судостроение и сервисные сферы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Колледжи региона предлагают обучение по широкому спектру специальностей: от сварщиков, поваров, педагогов и медицинских сестер до автомехаников, строителей, агрономов, операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов в области логистики, дизайна, робототехники и мехатроники. Наибольший интерес абитуриенты проявляют к программам, связанным с цифровыми технологиями, кораблестроением и обслуживанием.

Для родителей и выпускников, которые еще определяются с выбором учебного заведения, на портале СПО-25 (spo-25.ru/) размещен полный перечень колледжей с актуальными и перспективными профессиями. Ознакомиться со списком можно в любое удобное время.

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