В Кемерове мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой на улице Терешковой

Сотрудники ГИБДД работают на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 июля в областном центре Кузбасса столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. От полученных травм 23-летний водитель мототранспорта скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом написал Сiбдепо.

Авария произошла на Терешковой. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места происшествия: видно, что осколки мотоцикла разбросаны по проезжей части. На асфальте лежало накрытое тело погибшего.

В центре медицины катастроф Кузбасса подтвердили смерть молодого человека. Травмы, которые получил байкер, оказались несовместимы с жизнью – врачи прибыли уже к погибшему. Данных о других пострадавших в этом ДТП нет. Сотрудники ГИБДД работают на месте, устанавливают все обстоятельства трагедии.

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