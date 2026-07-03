Транспортная прокуратура взяла на контроль задержанный рейс во Владивостоке

На данный момент официальных жалоб от пассажиров в надзорное ведомство не поступало Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вылет самолета авиакомпании «S7 Airlines» из Владивостока в Южно-Сахалинск задержали более чем на четыре часа из-за технической неисправности. Рейс, назначенный на 13:20, отправится только в 20:00 по местному времени. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Перевозчик уже организовал для пассажиров обязательный набор услуг, который предусмотрен федеральными авиационными правилами: прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице при необходимости. Приморская транспортная прокуратура следит за тем, чтобы права людей не нарушали. На данный момент официальных жалоб от пассажиров в надзорное ведомство не поступало.

Если кто-то из отдыхающих или местных жителей столкнется с проблемами, можно обратиться к дежурному прокурору Приморской транспортной прокуратуры по номеру 8950-290-7033 или в Дальневосточную транспортную прокуратуру по телефону 8924-201-5760. Информация в публикации приведена на момент ее выхода, время указано местное.

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