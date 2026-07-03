Беспилотник впервые в истории перелетел с Кунашира на Сахалин

Онлайн-сопровождение полета обеспечила платформа идентификации. Фото: скриншот видео губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко

Впервые в истории беспилотный летательный аппарат успешно преодолел маршрут между островом Кунашир и Сахалином, пролетев 420 километров. Этот перелет стал новым словом в развитии гражданской беспилотной авиации на Дальнем Востоке и подтвердил работоспособность передовой отечественной системы связи и навигации. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Дальнейшее развитие событий: исторический полет выполнен в рамках сотрудничества лидера российского рынка БПЛА – компании ZALA – и беспилотного подразделения авиакомпании «Аврора». Испытания проходили с применением новейшей разработки — системы «Геокосмос», которую тестируют именно на дальневосточных маршрутах. В 2025 году «Аврора – БАС» уже совершила первый в России межрегиональный перелет по линии Оха – Николаевск-на-Амуре. Нынешняя дистанция оказалась в четыре раза сложнее по условиям, и экипаж с ней справился.

Онлайн-сопровождение полета обеспечила платформа идентификации, построенная на базе государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Эта система создана по поручению президента России. После завершения апробации технологию планируют масштабировать на все регионы Дальнего Востока. Разработчики ZALA, команда «Аврора – БАС» и все участники проекта получили поздравления с этим важным шагом в будущее беспилотной логистики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.