Аграрии Приморья снижают цены на капусту и кабачки до 30 рублей

Товары с низкими ценами отмечают специальными цветными ценниками Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Приморского края могут купить свежие кабачки и капусту по 30 рублей за килограмм. Овощи с грядок местных фермеров уже поступили в торговые сети и фирменные магазины по социальным ценам. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Первые урожаи раннего картофеля и овощей начали собирать в Партизанском, Октябрьском и Уссурийском округах. Кроме кабачков и капусты по 30 рублей, в продаже есть свекла по 50 рублей, а также картофель и зелень. Вся продукция экологически чистая. Минимальные торговые наценки действуют в рамках краевых акций «Приморское – лучшее!», «Держим цены» и «Доступное Приморье». Товары с низкими ценами отмечают специальными цветными ценниками, чтобы покупатели легко могли их найти на полках.

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