Студент из Приморья победил во Всероссийском инженерном конкурсе

Работа Виталия нацелена на разработку технологий для извлечения плутония-238 – изотопа. Фото: ДВФУ

Выпускник магистратуры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Виталий Казаков стал победителем Всероссийского инженерного конкурса. Его проект, посвященный созданию отечественных материалов для радиохимической промышленности, признан одним из лучших среди выпускников инженерных специальностей российских вузов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Молодой ученый исследовал устойчивость специальных материалов к экстремальным температурам и радиационному воздействию. Эти материалы используют на предприятиях атомной отрасли, и от их надежности зависит безопасность технологических процессов.

Работа Виталия нацелена на разработку технологий для извлечения плутония-238 – изотопа, который применяют в источниках питания для космических аппаратов и критически важных установок.

Как отметил академик РАН Иван Тананаев, особую ценность проекту придает решение задачи импортозамещения: предложенная разработка позволяет заменить зарубежные аналоги отечественной продукцией. Виталий Казаков окончил магистерскую программу «Перспективные материалы и технологии материалов», которую ДВФУ реализует совместно с НИЦ «Курчатовский институт» и Институтом химии ДВО РАН.

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