Во Владивостоке на День города запретили проносить баллончики и дроны Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В эти выходные Владивосток отметит 166-летие со дня основания. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, и безопасность гостей будут обеспечивать сотрудники полиции, частные охранные предприятия и дружинники. В преддверии торжеств полиция напомнила о предметах, которые запрещено проносить на публичные мероприятия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В перечень запрещенного вошли все виды оружия, включая электрошокеры, газовые баллончики и средства самообороны, а также колющие и режущие предметы, ножи, пиротехника - ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны. Также нельзя будет пройти на праздник с самодельными устройствами для распыления материалов, огнеопасными жидкостями, радиоактивными и токсичными веществами, наркотиками и психотропными препаратами. Запрещены и громоздкие вещи, которые могут помешать другим зрителям, и беспилотные летательные аппараты любой массы - их появление над толпой строго пресекается.

Полиция просит горожан и гостей столицы Приморья отнестись к правилам с пониманием: все ограничения направлены на безопасность людей. При обнаружении нарушений просят звонить по номерам 02, 102 или 112, а также в дежурную часть УМВД по Приморскому краю по телефону 8 (423) 249-04-91.

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