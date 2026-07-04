Во Владивостоке мужчина украл забытую в ТЦ сумку и купил себе новый телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке полиция задержала 37-летнего местного жителя по подозрению в краже сумки у 38-летнего гостя из Находки. Мужчина приехал в столицу Приморья с семьей и, когда находился в одном из торговых центров на улице Калинина, случайно оставил сумку на стуле. В ней лежали документы, деньги и электронные гаджеты - общий ущерб составил 50 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сотрудники уголовного розыска оперативно составили ориентировку и вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Владивостока, который заметил забытую сумку, забрал ее и скрылся. В полиции задержанный дал признательные показания и рассказал, что уже успел продать гаджеты и потратить вырученные деньги на покупку нового телефона. Заведено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой - до пяти лет лишения свободы.

Полиция проверяет фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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