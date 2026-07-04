Больше 70 раз дети проглатывали инородные предметы в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года врачи-эндоскописты Краевой детской клинической больницы № 1 провели 72 экстренные операции по извлечению инородных тел у маленьких пациентов. В 69 случаях предметы оказались в желудочно-кишечном тракте, а в трех - застряли в дыхательных путях. Самыми частыми «гостями» стали магниты, монеты, фантики от конфет, пластиковые детали от игрушек и плохо пережеванная еда. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Заведующий эндоскопическим отделением больницы Алексей Ткачук предупреждает: магнитные шарики особенно опасны, если ребенок проглотил несколько штук. Они могут притягиваться через стенки кишечника, вызывать перфорацию и воспаление - в таких случаях требуется сложное хирургическое вмешательство. Не меньшую угрозу несут мелкие батарейки и монеты: даже один такой предмет при попадании в желудок может вызвать химический ожог или внутреннее кровотечение. Чаще всего в зоне риска - дети от года до пяти лет, которые познают мир через вкус и не осознают опасности.

Врачи призывают родителей быть максимально бдительными: не оставлять мелкие предметы в доступных местах, следить за детьми во время игр и приемов пищи и при малейшем подозрении, что ребенок что-то проглотил или вдохнул, немедленно обращаться к врачам.

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