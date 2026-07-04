Во Владивостоке запустили ретро-электричку в первый пляжный рейс сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток начал пляжный сезон в стиле ретро - 4 июля на маршрут вышла историческая электричка серии ЭР-9ПК, построенная еще в 1972 году. Ретро-состав впервые отправился в первый в этом году «пляжный рейс» в честь Дня рождения города. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Именно такие круглые электрички в 60-х годах положили начало пригородному движению в Приморье, и теперь винтажный поезд снова на линии.

Четырехвагонный состав советского образца будет курсировать по субботам и воскресеньям с расписанием, удобным для отдыха у моря. Отправление от станции Владивосток в 10:27, прибытие на станцию Угольная - в 11:14, а обратно поезд отходит в 15:11 и возвращается в столицу Приморья в 16:00. В прошлом году эта винтажная электричка уже пользовалась популярностью у горожан и гостей города, создавая атмосферу советского курорта. Внутри восстановлены деревянные скамейки, обновлены кабины управления и санузлы.

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