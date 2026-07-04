Должник по алиментам из Приморья пытался улететь на свадьбу в Калининград Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке судебные приставы сняли с рейса мужчину, который задолжал более 500 тысяч рублей алиментов своей пятилетней дочери. Злостный неплательщик пытался улететь на свадьбу к друзьям в Калининград, но за три часа до вылета его задержали сотрудники Владивостокского линейного управления МВД на транспорте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Спутница должника, несмотря на арест, решила не отказываться от поездки и отправилась на торжество одна.

Мужчина на протяжении года уклонялся от приставов: он постоянно менял место жительства, установил камеры видеонаблюдения у квартиры и в подъезде, чтобы видеть, когда к нему приходят. Однако оперативная работа сыграла решающую роль: приставы получили информацию о купленных авиабилетах и заблокировали вылет.

В отношении должника составлен протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию детей». Теперь ему грозит не только административная ответственность, но и усиление мер принудительного взыскания долга.

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