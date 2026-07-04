На Камчатке устроили погоню со стрельбой за автомобилем с 14-летним водителем Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Камчатке экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль Mitsubishi Mirage для проверки документов, но водитель проигнорировал сигнал и только увеличил скорость. Стражи порядка начали преследование, однако лихач не собирался останавливаться. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Поскольку он выехал за пределы города, угрожая другим участникам движения, полицейские приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь по колесам иномарки, повредив шины и принудительно остановив машину.

Когда автомобиль остановили, полицейские обнаружили, что за рулем сидит 14-летний подросток. У него не было прав, а в салоне находились его приятели. На место вызвали родителей, которые даже не знали, где находятся их дети. Полицейские составили в отношении юного водителя административные материалы по нескольким статьям: за вождение без прав, за отсутствие страховки, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за выезд на встречную полосу.

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