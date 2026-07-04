В Приморье глава компании и его сообщники обманули стройфирмы на 48 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего руководителя юридического лица и трех его пособников, которые обвиняются в хищении почти 48 миллионов рублей у строительных компаний. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Первая схема была классической: предприниматель заявил директору фирмы, что для получения госконтрактов и покровительства со стороны краевого правительства нужно дать взятку в 40 миллионов рублей. Бизнесмен передал деньги, но, конечно, никакой «договоренности» с чиновниками не было - средства просто похитили.

Но этим мошенники не ограничились. В составе группы и с помощью пособников обвиняемый провернул еще одну аферу: завысил стоимость контрактов на инженерные изыскания и поставку оборудования, а также просто не выполнил договор на поставку щебня, присвоив более 8 миллионов рублей. Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Теперь после утверждения обвинительного заключения дело направили в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и пособничество. Следствие уже наложило арест на их имущество для обеспечения гражданских исков потерпевших.

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