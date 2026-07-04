На Чукотке суд взыскал с предприятия 500 тысяч рублей за травму водителя Фото: Ольга ЮШКОВА.

На Чукотке Анадырский межрайонный прокурор добился компенсации морального вреда для работника, пострадавшего на производстве. Инцидент произошел в июне 2025 года: водитель предприятия получил множественные переломы костей лицевого черепа и закрытую черепно-мозговую травму - эти повреждения отнесены к категории тяжелых. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Расследование установило, что причиной происшествия стало отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом работ и соблюдением трудовой дисциплины.

Анадырский районный суд полностью удовлетворил иск прокуратуры и обязал работодателя выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда уже исполнено.

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