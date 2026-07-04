На Шаморе во Владивостоке могут снести кафе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде Приморского края началось рассмотрение иска администрации Владивостока о сносе кафе на популярном пляже Шамора (бухта Лазурная). Поводом для разбирательства стало уведомление о выявлении самовольной постройки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Проверка показала, что нежилое здание площадью 1065 квадратных метров частично расположено на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а еще 273 «квадратов» занимают территорию, арендуемую компанией.

При этом у ответчика нет разрешения на строительство спорного объекта, а договор аренды его собственного участка был заключен только для благоустройства пляжной зоны, но не для возведения капитального здания. Истец требует признать строение самовольным и обязать владельца снести его за свой счет, освободив муниципальные земли.

Чтобы сохранить статус-кво до решения суда, суд наложил обеспечительные меры: запретил предприятию переуступать права на аренду, распоряжаться зданием и совершать регистрационные действия с ним в Росреестре. Судебное заседание назначено на 16 июля 2026 года.

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