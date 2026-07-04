В Находке в ДТП с тремя машинами пострадала 12-летняя девочка Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Находке вечером 4 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, водитель Honda Fit Aria, двигаясь со стороны поселка Ливадия в сторону Душкино, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Nissan Note, в котором находился ребенок. После удара машину откинуло на Isuzu ELF. Девочку с травмами доставили в больницу.

Прокуратура города Находки взяла на контроль ход и результаты административного расследования. Ведомство проверит, были ли нарушены правила дорожного движения, и даст оценку действиям всех участников происшествия. В случае выявления вины со стороны водителя, ему может грозить ответственность. Состояние пострадавшей девочки уточняется.

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