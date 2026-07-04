Семилетний ребенок погиб в ДТП с квадроциклом в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

Вечером 4 июля в селе Хвалынка Спасского округа произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля JAC T9 столкнулся с квадроциклом, за рулем которого находился семилетний мальчик. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Управлявший транспортом ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. Также в ДТП пострадал пассажир квадроцикла – шестилетнего мальчика госпитализировали в больницу. Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место выезжал прокурор города Спасска-Дальнего Сергей Пчелинцев.

«Надзорное ведомство даст оценку законности допуска несовершеннолетних к управлению транспортным средством, а также полноте мер по профилактике детского травматизма», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас правоохранительные органы проводят процессуальную проверку по факту гибели ребенка. Установление всех деталей случившегося, а также результаты разбирательств находятся на строгом контроле ведомства.

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