Реабилитационный центр «Земля медведя» построят на Камчатке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке стартовало строительство реабилитационного центра для диких животных «Земля медведя». Символический старт масштабному проекту дали экологи, защитники природы и участники местного профильного форума. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В торжественную программу вошли различные просветительские мероприятия и церемония закладки первого камня будущего здания. Новый приют поможет восстановиться раненым и осиротевшим хищникам. Для этого специалисты создадут условия, максимально приближенные к естественной среде обитания, чтобы затем благополучно вернуть окрепших зверей обратно в лес.

«Это важный шаг в сохранении животного мира Камчатки и снижении конфликтов между человеком и медведем», – рассказали в правительстве Камчатского края.

На сегодняшний день работы по возведению объекта уже начались. Открытие готового учреждения для реабилитации животных запланировано на 2027 год.

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