Мигранты незаконно работали на Морском кладбище во Владивостоке Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники полиции и прокуратуры устроили внеплановую проверку на Морском кладбище. Поводом для рейда послужили жалобы местных жителей на незаконную иностранную рабочую силу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время визита стражи порядка проверили документы у 40 человек. Четверых из них доставили в управление по вопросам миграции для разбирательств. Оказалось, что двое приезжих трудились в России нелегально – им выписали штрафы. Еще двое нарушили правила въезда и режима пребывания в стране. Их не только обязали выплатить деньги, но и приговорили к отправке домой.

«Им назначены штрафы и определено административное наказание в форме принудительного выдворения за пределы России, ожидать которого они будут в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Артеме», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

О подозрительных людях в местах проживания или работы жителей призывают оперативно сообщать по телефону доверия ведомства.

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