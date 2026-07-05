Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2026 1:44

Мигранты незаконно работали на Морском кладбище во Владивостоке

Полицейские задержали четверых иностранцев во время рейда
Алина ВЕСНИНА
Мигранты незаконно работали на Морском кладбище во Владивостоке

Мигранты незаконно работали на Морском кладбище во Владивостоке

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке сотрудники полиции и прокуратуры устроили внеплановую проверку на Морском кладбище. Поводом для рейда послужили жалобы местных жителей на незаконную иностранную рабочую силу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во время визита стражи порядка проверили документы у 40 человек. Четверых из них доставили в управление по вопросам миграции для разбирательств. Оказалось, что двое приезжих трудились в России нелегально – им выписали штрафы. Еще двое нарушили правила въезда и режима пребывания в стране. Их не только обязали выплатить деньги, но и приговорили к отправке домой.

«Им назначены штрафы и определено административное наказание в форме принудительного выдворения за пределы России, ожидать которого они будут в Центре временного содержания иностранных граждан в городе Артеме», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

О подозрительных людях в местах проживания или работы жителей призывают оперативно сообщать по телефону доверия ведомства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.