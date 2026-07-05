Гаражный цех загорелся в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Находке произошел крупный пожар на улице Портовой. Там загорелся гаражный цех, из которого повалил густой дым. На место происшествия оперативно прибыли дежурные расчеты. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К моменту приезда пожарных пламя охватило сразу два этажа постройки. На первом уровне горело оборудование для изготовления металлоизделий, деревянные перекрытия и различные бытовые вещи. На втором этаже огонь уничтожал внутреннюю отделку помещений и имущество.

«Возгорание ликвидировали на площади около 140 квадратных метров», – рассказали в МЧС Приморского края.

В настоящее время дознаватели и эксперты продолжают разбираться в обстоятельствах случившегося. Специалистам предстоит установить точную причину возникновения пожара в цехе, а также подсчитать нанесенный огнем материальный ущерб.

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