Собаку заперли в машине на три дня в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске жильцы многоквартирного дома на улице Некрасова обратили внимание на жестокое обращение с животным. Они заметили, что в припаркованном легковом автомобиле уже третьи сутки сидит запертая собака, и обратились в дежурную часть. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Участковые начали проверку и установили личность хозяина. Им оказался 60-летний житель села Галенки. Мужчина объяснил свой поступок тем, что приехал в город погостить к родственникам, однако у их ребенка оказалась аллергия на собачью шерсть. Из-за этого он был вынужден оставить питомца в машине. По его словам, у животного всегда есть вода и корм, а сам он периодически приходит его выгуливать.

«Мужчине рекомендовано передать собаку на временное содержание в приют. Также он предупрежден об ответственности за жестокое обращение с животными», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Участковые уполномоченные продолжают выяснять все детали произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.