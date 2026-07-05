Гигантский тунец едва не утопил рыбаков вместе с лодкой в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье местные жители поймали гигантского тунца, но случайно пробили свою резиновую лодку, когда затаскивали добычу на борт. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Огромная туша рыбы оказалась довольно тяжелой, поэтому поврежденное судно начало идти ко дну. Добраться до берега своими силами уже было невозможно. Чтобы спастись и не бросать ценный улов, мужчинам пришлось срочно вызванивать товарищей.

Друзья быстро пришли на выручку. Они взяли пробитую лодку на буксир и благополучно дотащили рыбаков до порта вместе с их драгоценным трофеем.

Это уже не первое происшествие у берегов Приморья за последнее время. Море подкидывает местным экстремальные сюрпризы. Ранее другим рыболовам приходилось отвоевывать тунца у обнаглевшей акулы, которая буквально выслеживала их катер.

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