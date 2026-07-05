Арестован подозреваемый в убийстве 58-летней женщины в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнегорске 53-летний мужчина убил свою 58-летнюю близкую знакомую. Трагедия произошла в ночь со 2 на 3 июля в квартире на улице Химиков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Следствие считает, что пара находилась дома, когда между ними началась сильная ссора. Во время конфликта мужчина схватил нож и как минимум дважды ударил женщину в ногу. От полученных тяжелых ранений потерпевшая скончалась на месте.

«С учетом позиции прокуратуры судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас специалисты продолжают расследование уголовного дела об убийстве. Установление всех обстоятельств произошедшего находится на строгом контроле городского надзорного ведомства.

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