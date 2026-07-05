Виновника аварии с пострадавшим разыскивают в Приморье Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Днем 14 июня на трассе «Уссури» неизвестный водитель спровоцировал аварию и скрылся. По его вине столкнулись две машины, в одной из которых пострадал пассажир. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария случилась на 727-м километре пути по направлению к Артему. Кто-то выехал со второстепенной полосы прямо перед автомобилем Mazda Tribute. Чтобы избежать прямого удара, 62-летний водитель экстренно затормозил, потерял управление и врезался в Daihatsu Move. 23-летний пассажир второй малолитражки получил подкожную гематому. Медики оказали ему помощь на месте без госпитализации, а сам виновник аварии уехал.

«В настоящее время транспортное средство, ставшее причиной аварийной ситуации, и его водитель не установлены. Автомобиль объявлен в розыск», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас инспекторы изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев. Всех свидетелей происшествия просят обратиться в дежурную часть полиции по Надеждинскому району, чтобы помочь найти сбежавшего автомобилиста.

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