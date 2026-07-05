Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке Фото: ИВиС ДВО РАН

Вечером 5 июля на вулкане Шивелуч произошел мощный выброс пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Извержение привело к установлению высшего красного кода авиационной опасности на Камчатке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Взрыв начался в 19:16 по местному времени и продлился 10 минут. Образовавшееся облако растянулось на 10 километров в западном направлении. Сейчас извержение продолжается, оно сопровождается сильной парогазовой активностью. Более того, в северной части старого образования продолжает стремительно расти новый лавовый купол.

Пепловый выброс на вулкане Шивелуч 5 июля Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

«Вулкану присвоен самый высокий – красный – код авиационной опасности. Его деятельность может повлиять на международные и низколетящие воздушные суда», – рассказали в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По оценкам специалистов, в любое время могут вновь произойти опасные выбросы на высоту до 12 километров.

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