Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировали на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6.0. Очаг подземных толчков находился на расстоянии 405 километров от краевого центра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным приборов, сейсмическое событие началось в 19:36 по местному времени. Техника оперативно определила точные координаты происшествия: источник активности залегал на глубине 78,2 километра.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 405 километров, глубина – 78,2 километра, а магнитуда – 6.0», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Несмотря на огромное расстояние от эпицентра, некоторые жители все же почувствовали отголоски стихии. По словам очевидцев, в одних районах толчки ощущались слегка, а в других дома ощутимо качало. При этом многие люди вообще ничего не заметили.

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