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НовостиОбщество5 июля 2026 8:30

Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировали на Камчатке

Подземные толчки произошли на расстоянии 405 километров от краевой столицы
Алина ВЕСНИНА
Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировали на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировали на Камчатке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

5 июля у берегов Камчатки зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6.0. Очаг подземных толчков находился на расстоянии 405 километров от краевого центра. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным приборов, сейсмическое событие началось в 19:36 по местному времени. Техника оперативно определила точные координаты происшествия: источник активности залегал на глубине 78,2 километра.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 405 километров, глубина – 78,2 километра, а магнитуда – 6.0», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Несмотря на огромное расстояние от эпицентра, некоторые жители все же почувствовали отголоски стихии. По словам очевидцев, в одних районах толчки ощущались слегка, а в других дома ощутимо качало. При этом многие люди вообще ничего не заметили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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