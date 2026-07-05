Кратковременные дожди и грозы пройдут в Приморье 6 июля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июля погоду в Приморском крае определяет поле пониженного атмосферного давления. В регионе ожидаются кратковременные осадки, а в отдельных районах пройдут ливни и грозы. На побережье опустится туман. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем температура воздуха по краю составит от +24 до +29 градусов, при этом на побережье будет прохладнее – от +17 до +22 градусов. Ветер ожидается южный, умеренный. Во Владивостоке погода выдастся облачной. В дневные часы воздух прогреется до +19...+21 градуса. Местных жителей встретят морось, туман и юго-восточный ветер от умеренного до сильного.

В Уссурийске и Находке день пройдет преимущественно без осадков, хотя на небе сохранится облачность. В Уссурийске столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов при умеренном южном ветре. В Находке будет дуть юго-восточный и восточный ветер, а дневная температура поднимется до +23...+25 градусов.

Любителям морского отдыха стоит учитывать температуру воды. В Амурском заливе она прогрелась до +18 градусов. В заливе Посьета вода самая комфортная для купания – плюс 21 градус, а у берегов Находки показатель пока держится на отметке в 16 градусов тепла.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.