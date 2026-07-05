На Камчатке восстановят участок после добычи вулканических пород Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Предприятие в Елизовском районе обязали восстановить земли после добычи вулканических пород. Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между муниципальным учреждением и коммерческой организацией. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Еще в 2011 году фирма получила право на разведку и добычу строительного камня, а позже арендовала для этих целей участок площадью 25 гектаров. Договор действовал пять лет и истек в 2018 году. После этого компания должна была провести рекультивацию нарушенных земель и вернуть территорию государству, однако ничего из этого сделано не было. Многочисленные письма с требованиями от муниципалитета оставались без ответа, поэтому разбирательства перешли в суд.

«Мировое соглашение заключено в целях добровольного урегулирования спора, не нарушает прав и законных интересов других лиц и не противоречит закону», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

По новым условиям у предприятия есть 18 месяцев на разработку специального проекта и проведение восстановительных работ. После этого участок нужно будет отдать обратно по акту приема-передачи. Если ответчик не выполнит свои обязательства в установленный срок, инстанция выдаст исполнительный лист. Производство по этому делу сейчас прекращено.

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