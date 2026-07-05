Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военные учения в Китай Фото: Андрей Михайлов. Перейти в Фотобанк КП

В военно-морскую базу Циндао прибыли корабли Тихоокеанского флота. Отряд примет участие в совместном учении «Морское взаимодействие-2026» на территории Китайской Народной Республики. К причалу уже встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов официально доложил руководителям российской и китайской сторон о прибытии экипажей. В честь этого события на берегу подняли государственные флаги, а военный оркестр исполнил гимны двух стран. Наши корабли разделили причальную стенку с эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», дизель-электрической подлодкой типа «Юань» и транспортом снабжения Народно-освободительной армии.

Корабли ТОФ пришвартовались на военной базе Циндао в Китае Видео: Тихоокеанский флот

«Традиционное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года», – рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Моряки знакомятся с зарубежными коллегами. В ближайшие дни экипажи двух стран приступят к практическому выполнению совместных задач на воде.

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