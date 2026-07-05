Беспризорные собаки набросились на ребенка на Камчатке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском бездомные собаки напали на ребенка. Кадры из микрорайона Авача быстро разлетелись по социальным сетям. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На видео отреагировали правоохранительные органы. Сотрудники Следственного комитета сразу организовали проверку по статье о халатности. Они планируют детально разобраться в ситуации и дать правовую оценку работе служб, которые должны заниматься отловом бродячих стай.

«В настоящее время следователи СК проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», – рассказали в СУ СК России по Камчатскому краю.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют, почему безнадзорные псы спокойно разгуливали по улице рядом с детьми. По результатам всех разбирательств Следственный комитет примет итоговое процессуальное решение.

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