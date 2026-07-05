Мужчина угнал машину приятеля и уехал в другой регион из Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске местный житель лишился своего автомобиля Honda Fit стоимостью 700 тысяч рублей. Иномарку забрал знакомый после совместного застолья. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Накануне пропажи хозяин машины выпивал со своим приятелем, который решил остаться у него на ночь. Проснувшись, он не обнаружил ни гостя, ни транспортного средства. Полицейские выяснили, что похищенное авто направилось в соседний регион.

Ориентировку сразу разослали коллегам, и вскоре 34-летний ранее судимый подозреваемый был задержан на территории Хабаровского края. Оказалось, что мужчина несколько дней ночевал в салоне, а из-за нехватки денег продал незнакомцам чужой сабвуфер.

«Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он рассказал, что после застолья решил покататься по городу, после чего принял решение поехать в Хабаровск», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

По факту хищения транспортного средства полицейские завели уголовное дело. Мужчину заключили под стражу, а найденный автомобиль вернули владельцу.

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