Капитан-механик случайно сжег теплоход на Чукотке Фото: прокуратура Чукотского АО

В Анадыре 43-летнего капитана-механика осудят за уничтожение чужого имущества. Из-за его случайной ошибки сгорел теплоход «Онемен». Сумма ущерба превысила 15 миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Происшествие случилось в августе 2025 года. Работник Анадырского морского порта решил очистить топливное хранилище на борту. В нарушение требований безопасности он стал использовать совершенно не предназначенное для таких задач оборудование. Это привело к воспламенению паров нефтепродуктов, начавшийся сильный пожар уничтожил теплоход.

«В результате неосторожных действий с источником повышенной опасности произошло воспламенение паровоздушной смеси, приведшее к пожару и уничтожению теплохода», – рассказали в прокуратуре Чукотского автономного округа.

Устроивший пожар мужчина вину признал полностью и раскаялся. Материалы уголовного дела о повреждении имущества по неосторожности направили в районный суд.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.