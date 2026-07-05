Более 117 тысяч тонн лосося планируют добыть на Камчатке в 2026 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году рыбопромышленные предприятия планируют выловить 117,4 тысячи тонн тихоокеанских лососей. Ожидаемые показатели добычи составляют больше половины от общего дальневосточного прогноза. По состоянию на 1 июля рыбаки уже достали из воды 2 706 тонн рыбы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всего на Дальнем Востоке собираются получить 227 тысяч тонн улова. В текущем промысловом сезоне в крае задействованы 94 промышленных предприятия и 117 общин коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, для организации любительской рыбалки открыто 100 специальных участков.

«Для всего Дальнего Востока лососевый промысел во многом является основой экономики, от него зависит развитие всего рыбохозяйственного комплекса. Текущая путина проходит в непростых условиях, что требует предельной слаженности в нашей работе», – рассказали в правительстве Камчатского края.

Сейчас добыча тихоокеанского лосося на водоемах продолжается.

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