Жителя Камчатки осудят за расправу над пожилой супружеской парой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Сосновка 61-летний мужчина устроил кровавую расправу над своими соседями. Вечером 3 ноября прошлого года он убил топором 71-летнюю женщину и ее 78-летнего мужа в их квартире. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Незваный гость пришел в квартиру к пожилой паре. Хозяева попросили его уйти, однако в ответ мужчина схватил лежавший в коридоре топор и нанес супругам не менее 40 ударов. Затем он погнался за выглянувшей на шум соседкой, но та успела запереться у себя дома.

Выйдя во двор, вооруженный мужчина разгромил четыре припаркованные машины и ранил одного из парней, пытавшихся его обезоружить. Позже он укрылся в подъезде и попытался ударить металлическим прутом прибывшего полицейского, однако напарник стража порядка вовремя пресек атаку.

«Обвиняемый свою вину признал частично. Он ссылается на состояние опьянения, утверждает, что произошедшие события помнит смутно, свои действия объясняет реакцией на агрессию», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Утвержденное обвинительное заключение направили для рассмотрения по существу в Камчатский краевой суд. За серию тяжких преступлений мужчине грозит длительное тюремное заключение.

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