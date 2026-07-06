Сообщника мошенников осудят за обман пожилых людей в Приморье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье осудят 25-летнего жителя Партизанска. Он участвовал в мошеннической схеме и помог похитить 1,5 миллиона рублей у четырех пожилых людей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина решил найти легкий заработок и через популярный мессенджер присоединился к преступной группе. Сообщники обманывали людей по известной схеме «Ваш родственник попал в беду». Роль молодого человека заключалась в следующем: он забирал наличные у курьеров и переводил их через банкоматы на счета организаторов, оставляя себе 10 процентов в качестве вознаграждения.

«В феврале 2026 года обвиняемый участвовал в хищении около 1,5 миллиона рублей у четырех пенсионеров в возрасте от 72 до 86 лет», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Обманутые люди уже предъявили мужчине гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Все собранные материалы направят во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.