Напавший на охранника бара житель Приморья получил условный срок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске суд вынес приговор 38-летнему местному жителю. Мужчина вместе с двумя товарищами напал на начальника охраны бара на улице Уссурийской. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт произошел ночью в январе 2025 года. Компания хотела пройти в фойе заведения без оплаты. Начальник охраны преградил им путь и потребовал соблюдать установленные правила. Мужчины начали ругаться с работником, после чего нанесли ему несколько ударов по голове и телу. Позже двоих товарищей осудили, а 38-летний участник потасовки находился под стражей с конца марта 2026 года.

«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, добровольно компенсировал потерпевшему моральный вред, причиненный преступлением», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчину признали виновным в хулиганстве. Ему назначили наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Сразу после оглашения решения его освободили из-под стражи в зале суда.

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