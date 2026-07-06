Мужчина расстрелял из ружья чужую машину на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое жителей Петропавловска-Камчатского поссролись из-за парковки. Местный житель разозлился на приехавшего во двор гостя и выстрелил в его автомобиль из окна четвертого этажа. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

События развернулись около дома на улице Виталия Кручины. Приезжий водитель оставил свою машину на придомовой территории. Одному из жильцов это сильно не понравилось, и он начал пинать чужой транспорт ногами. Вскоре владелец авто вышел на улицу, чтобы разобраться в ситуации.

«Между мужчинами возник конфликт. После того как стороны разошлись, жилец дома взял зарегистрированное на него ружье и произвел один выстрел с окна четвертого этажа в припаркованную машину, повредив ее», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Прибывшие полицейские обнаружили на кузове сквозное отверстие и следы дроби. Стрелок признал вину и уже частично компенсировал нанесенный ущерб. На него завели уголовное дело за хулиганство. Сейчас полицейские проводят следственные действия и ждут результатов баллистической экспертизы.

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