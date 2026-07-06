Водитель иномарки сбил пешехода ночью на Камчатке Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском произошло смертельное ДТП. Глубокой ночью 4 июля в районе Халактырского шоссе 31-летний водитель иномарки сбил человека. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина ехал за рулем автомобиля «Тойота Сурф» прямо и не менял траекторию движения. В этот момент 35-летний пешеход решил пересечь проезжую часть слева направо. Автомобилист не смог избежать столкновения и наехал на человека.

«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи», – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Правоохранительные органы проводят детальную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства автомобильной аварии, а сотрудники ведомства призывают жителей носить в темное время суток световозвращающие элементы на верхней одежде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.