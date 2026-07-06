Россельхознадзор проверил больше 160 тысяч тонн экспортного зерна в Приморье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам июня специалисты Управления Россельхознадзора выдали разрешения на экспорт 168,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Отправленные партии успешно прошли все проверки на соответствие требованиям стран-импортеров. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самый большой объем продукции ушел в Китай. Эксперты ведомства оформили 114,4 тысячи тонн товаров: больше всего соседи закупили сои и кукурузы (50,2 и 44,6 тысячи тонн соответственно). Также на китайский рынок отправились ячмень, жмых, подсолнечный шрот и продовольственные семена льна.

«Для отправки в Республику Корея досмотрено 53,7 тысячи тонн. Это партии пшеницы весом 34,3 тысячи тонн и 19,2 тысячи тонн кукурузы, а также продовольственные семена льна», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Кроме того, специалисты проверили и одобрили отправку 675 тонн рисовой крупы в Монголию. Качество всего зерна было подтверждено лабораторными исследованиями, после чего ведомство выдало фитосанитарные сертификаты на экспорт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.