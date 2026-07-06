18 тонн говяжьего коллагена из Китая не прошли ветеринарный контроль в Приморье

Партию говяжьего коллагена из Китая не пустили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 18 тонн говяжьего коллагена из Китая. Крупная партия прибыла 23 июня и находилась на складе временного хранения во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Продукция из шкуры крупного рогатого скота предназначалась для московского фармацевтического предприятия. Во время досмотра груза государственный инспектор ведомства нашел прямое нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке транспортной упаковки полностью отсутствует обязательная информация о пищевой ценности.

«На основании действующего законодательства Российской Федерации принято решение о приостановке дальнейшего движения поднадзорной продукции», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Получатель сможет забрать товар для перевозки и реализации только после полного устранения всех недочетов с маркировкой.

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